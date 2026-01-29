UAE vs IRE, 1st T20I Match Match Key Players To Watch Out: संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Key Players To Watch: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. यूएई टीम ने अपना पिछला मैच एशिया कप राइजिंग स्टार के दौरान पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेला था जिसमें वह 9 विकेट से हारकर बाहर हो गई थी. दूसरी ओर आयरलैंड ने हाल ही में इटली के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs IRE, 1st T20I Match Preview: आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इस रोमांचक मुकाबले में मुहम्मद वसीम, आसिफ खान, राहुल चोपड़ा, जुनैद सिद्दीकी, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर और जोशुआ लिटिल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और जुनैद सिद्दीकी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं मुहम्मद वसीम और जोशुआ लिटिल के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड टी20 हेड-टू-हेड (UAE vs IRE T20I Head to Head Stats)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (Key Players To Watch)

हैरी टेक्टर: आयरलैंड के घातक बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने इटली के खिलाफ आयरलैंड के तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. हैरी टेक्टर अच्छी फार्म में है इस मैच में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

मुहम्मद वसीम: मुहम्मद वसीम यूएई टीम के कप्तान और सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं. मुहम्मद वसीम पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं.

मैथ्यू हम्फ्रीज़: आयरलैंड के स्टार गेंदबाज मैथ्यू हम्फ्रीज़ ने इटली के खिलाफ तीन मैच में छह विकेट लिए हैं. इस मैच में भी मैथ्यू हम्फ्रीज़ एक से दो विकेट चटका सकते है.

जुनैद सिद्दीकी: जुनैद सिद्दीकी यूएई टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं. जुनैद सिद्दीकी पावर प्ले के साथ डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी करते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs IRE 1st T20I Match Playing Prediction)

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, राहुल चोपड़ा (विकेट कीपर), अलीशान शराफू, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, कर्टिस चैंपहर, जॉर्ज डॉकरेल, लोरकन टकर (विकेट कीपर), मैथ्यू हम्फ्रीज़, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.