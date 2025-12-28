IND-W vs SL-W 4th T20I 2025 Toss & Live Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापट्टू ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में अब तक तीन मैचों में लगातार तीन शानदार जीत दर्ज कर सीरीज़ अपने नाम कर ली है. अब श्रीलंका का आखिरी लक्ष्य यही रहेगा कि बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सम्मानजनक विदाई ली जाए, जबकि भारतीय टीम की नजरें लगातार चौथी जीत हासिल करने पर टिकी होंगी. भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन
श्रीलंका महिला टीम ने जीता टॉस
4th T20I. Sri Lanka won the toss and elected to field. https://t.co/9lrjb3dMqU #TeamIndia #INDvSL #4thT20I @IDFCFIRSTBank
भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच की प्लेइंग इलेवन
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी
4th T20I 🇱🇰XI: C. Athapaththu (c), H. Perera, H. Madavi Samarawickrama (vc), I. Dulani, N. de Silva, K. Dilhari, R. Sewwandi, K. Nuthyangana (wk), M. Shehani, N. Madushani, and K. Kavindi.https://t.co/9lrjb3dMqU #TeamIndia #INDvSL #4thT20I @IDFCFIRSTBank
श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हसिनी परेरा, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मालशा शेहानी, रश्मिका सेवंदी, काव्या कविंदी, निमेशा मधुशानी
A look at #TeamIndia's Playing XI for the 4⃣th T20I 🙌
Updates ▶️ https://t.co/9lrjb3dMqU #INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/AtpmvRII68
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारत में भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला टी20 सीरीज़ 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस भारत में टीवी पर IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 का सीधा प्रसारण देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में भारतीय महिला क्रिकेट मैचों के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार जिओहॉटस्टार के पास हैं. प्रशंसक भारत में IND-W बनाम SL-W चौथे T20 2025 का मुफ़्त लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए जिओहॉटस्टार ऐप या वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं.