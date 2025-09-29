OMA vs KUW 1st T20I 2025 Live Streaming: पहले टी20 में कुवैत बनाम ओमान होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कबं कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Oman National Cricket Team vs Kuwait National Cricket Team Match Live Telecast: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कुवैत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की T20I सीरीज 28 फरवरी (शुक्रवार) से अल अमेरात (Al Amerat) स्थित अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (Ministry Turf 2) में शुरू हो रही है. यह कुवैत का ओमान दौरा होगा जिसमें दोनों टीमें लगातार दो मुकाबले खेलेंगी. पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ केवल 21 रनों से हारने वाली ओमान टीम अब अपनी उसी लय को घरेलू सीरीज में भुनाना चाहेगी. वहीं, कुवैत टीम के लिए यह विदेशी सरज़मीं पर अपने खिलाड़ियों को आजमाने का बेहतरीन मौका होगा.

एशिया कप 2025 में ओमान ने भले ही ग्रुप स्टेज में जीत दर्ज नहीं की हो, लेकिन भारत के खिलाफ 189 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 रन से हार ने सभी का ध्यान खींचा था. पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ हार के बावजूद ओमान ने यह दिखाया कि वे छोटे प्रारूप में लगातार सुधार कर रहे हैं. दूसरी ओर, कुवैत इस छोटी सीरीज को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा जहां युवा और बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिल सके.

ओमान बनाम कुवैत पहला T20I मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कुवैत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (Ministry Turf 2), अल अमेरात में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे (स्थानीय समयानुसार 11:00 बजे) से खेला जाएगा.

ओमान बनाम कुवैत पहला T20I कौन से चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा?

ओमान बनाम कुवैत T20I सीरीज के टीवी प्रसारणकर्ताओं की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जैसे ही किसी नेटवर्क की घोषणा होगी, दर्शकों को यहां अपडेट किया जाएगा.

ओमान बनाम कुवैत T20I सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की भी अभी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं हुई है. फैंस को सलाह दी जाती है कि वे ओमान क्रिकेट और कुवैत क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर बनाए रखें. संभावित रूप से YouTube या किसी रीज़नल स्पोर्ट्स ऐप पर मुफ्त स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जा सकती है.