India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप के खिताब पर किया कब्जा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने खेली यादगार पारी; यहां देखें IND बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

तिलक वर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हैं. इस एडिशन में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें थे. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Live Score Update: टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई, अबरार अहमद ने संजू सैमसन को बनाया अपना शिकार

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आघा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 38 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. साहिबजादा फरहान के अलावा फखर जमान ने 46 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को वरुण चक्रवर्ती ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 20 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा नाबाद 69 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के लगाए. तिलक वर्मा के अलावा शिवम दुबे ने 33 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को फहीम अशरफ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. फहीम अशरफ के अलावा हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 146/10, 19.1 ओवर (साहिबजादा फरहान 57 रन, फखर जमान 46 रन, सईम अयूब 14 रन, सलमान आगा 8 रन, हुसैन तलत 1 रन, मोहम्मद हारिस 0 रन, मोहम्मद नवाज 6 रन, शाहीन अफरीदी 0 रन, फहीम अशरफ 0 रन, हारिस रऊफ 6 रन और अबरार अहमद नाबाद 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, कुलदीप यादव 4 विकेट और अक्षर पटेल 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 150/5, 19.4 ओवर (अभिषेक शर्मा 5 रन, शुभमन गिल 12 रन, सूर्यकुमार यादव 1 रन, तिलक वर्मा नाबाद 69 रन, संजू सैमसन 24 रन, शिवम दुबे 33 रन, रिंकू सिंह रन, अक्षर पटेल रन, कुलदीप यादव रन, जसप्रीत बुमराह रन और वरुण चक्रवर्ती रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (फहीम अशरफ 2 विकेट, हारिस रऊफ 1 विकेट, शाहीन अफरीदी 1 विकेट और अबरार अहमद 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.