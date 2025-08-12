Akash Deep Notice By Lucknow RTO: टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप की ड्रीम SUV बनी मुसीबत; RTO ने थमाया कारण बताओ नोटिस- रिपोर्ट्स

आकाश दीप अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ(Insta @akash.deep 969)

Akash Deep Notice By Lucknow RTO: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के तेज गेंदबाज आकाश दीप के लिए उनकी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी खुशियों की जगह परेशानी का कारण बन गई है. इंग्लैंड के एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने 9 अगस्त को ₹62 लाख से ज्यादा कीमत वाली ये लग्जरी कार ली. लेकिन लखनऊ आरटीओ ने पाया कि उनकी गाड़ी (नंबर: UP32 QW 0041) का रजिस्ट्रेशन वाहन पोर्टल पर नहीं था और इसमें हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क (TRM) शामिल नहीं थे. मुंबई की सड़कों पर अपनी नई लेम्बोर्गिनी उरुस एसई चलाते दिखे रोहित शर्मा, खास ‘3015’ नंबर प्लेट ने खींचा फैंस का ध्यान, देखें विडियो

RTO ने आकाश दीप को 72 घंटे के भीतर बीमा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन समेत सभी वैध दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा हालत में गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत अपराध है और गाड़ी जब्त या डिटेन की जा सकती है. इसके अलावा, संबंधित ऑटोमोबाइल डीलरशिप को भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने बिना HSRP और TRM के वाहन डिलीवर कर दिया, जो नियमों का उल्लंघन है.

परिवहन विभाग के अनुसार, नया वाहन अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रेशन के बिना और बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता. नियम तोड़ने पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वह आम व्यक्ति हो या सेलिब्रिटी. डीलरशिप के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है. यह घटना बताती है कि लक्ज़री कार या बड़ी उपलब्धियां होने के बावजूद ट्रैफिक नियम सबके लिए समान हैं.आकाश दीप का यह अनुभव वाहन खरीदते समय सभी कानूनी और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करने की अहमियत को रेखांकित करता है। वरना, ड्रीम कार भी सिरदर्द बन सकती है.