IND vs ENG 3rd T20I 2025 Live Toss Updates: टीम इंडिया ने जीता टॉस, इंग्लैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, मोहम्मद शमी की वापसी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा मुकाबला 28 जनवरी( मंगलवार) को राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान सुर्याकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. जिसमे वजह से लगातार तीसरी बार इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगी, टीम इंडिया एक बदलाव के साथ उतर रही है. लंबे इंतेजार के बाद मोहम्मद शमी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो रही हैं, जो अर्शदीप सिंह की जगह लेंगे. यह भी पढ़ें: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के चैनल पर प्रसारण

भारत ने जीता टॉस

🚨 Toss Update from Rajkot 🚨#TeamIndia have elected to bowl against England in the 3⃣rd #INDvENG T20I.

