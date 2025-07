IND vs ENG 3rd Test 2025 Day 3 Live Streaming: तीसरे दिन टीम इंडिया को बड़ी साझेदारी की दरकार, इंग्लैंड को रहेगी विकेट की तलाश, यहां जानें कैसे देखें तीसरे टेस्ट का लाइव एक्शन

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई (गुरुवार) से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord’s Cricket Ground) में खेला जा रहा है. जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. सिर्फ 44 रन के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद जो रूट और ओली पोप ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 153 रन तक पहुंचाया. इंग्लैंड की पहली पारी 112.3 ओवरों में 387 रन पर सिमट गई. जो रूट ने 199 गेंदों में 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि ब्रायडन कार्स ने 56 रन जोड़े. भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा पांच विकेट झटके, वहीं नितीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज को दो-दो विकेट मिले. दूसरे दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया ने बनाए 145 रन, केएल राहुल ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और 13 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया. इसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने पारी को संभाला और स्कोर को 70 रन के पार पहुंचाया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 43 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए हैं. केएल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ऋषभ पंत 19 रन के स्कोर पर उनका साथ दे रहे हैं. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट चटकाए. अब तीसरे दिन का खेल रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.