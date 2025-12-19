Team India Announcement For ICC T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए इस दिन होगा भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों की चमक सकती हैं किस्मत

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टी20 विश्व कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड का ऐलान शनिवार को होगा. बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी. बैठक में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी. टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 5th T20I Match Toss Winner Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम कैसी होगी, इस पर भारतीय फैंस की नजरें हैं. शुभमन गिल लंबे समय से इस फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए हैं. क्या वे विश्व कप की टीम में होंगे और अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत के लिए बतौर ओपनर उन्हें टीम में रखा जाएगा, या नहीं, और रिंकू सिंह की वापसी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा.

टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. विश्व कप भारत और श्रीलंका के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा. इस बार विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इटली पहली बार टी20 विश्व कप का हिस्सा है.

भारतीय टीम गत विजेता है. विश्व कप में टीम इंडिया को यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. भारतीय टीम अपने ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी.

भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान का आगाज यूएसए के खिलाफ करेगी. टी20 विश्व कप का ये 10वां संस्करण है. 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले संस्करण में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी.