लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, IPL 2025 16th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 16वां मुकाबला आज यानी चार अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

इस बीच टूर्नामेंट के 16वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स/मुंबई इंडियंस के कप्तान ऋषभ पंत/हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यहां आप को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलेंगी.