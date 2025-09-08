PAK vs AFG vs SL T20I Tri-Series 2025 Full Schedule: नवंबर में खेला जाएगा पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका के बीच टी20आई ट्राई-सीरीज़, रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे मुकाबले, देखें पूरा शेड्यूल
कामिंडू मेंडिस (बाएं), सैम अयूब (बीच में), राशिद खान (दाएं)(Photo credit: X @OfficialSLC,, @ICC and @ACBOfficials)

Pakistan T20I Tri-Series 2025 Schedule: पाकिस्तान नवंबर 2025 में अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका की मेज़बानी करेगा, जहां तीनों टीमें टी20आई ट्राई-सीरीज़ में आमने-सामने होंगी. अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि करते हुए सीरीज़ के पूरे कार्यक्रम की जानकारी शेयर की हैं. यह सीरीज़ 17 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर को फ़ाइनल मुकाबले के साथ समाप्त होगी. इससे पहले तीनों टीमें एशिया कप 2025 में हिस्सा लेंगी, जिसे इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20आई ट्राई-सीरीज़ फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर जीता खिताब, मोहम्मद नवाज़ ने खोला पंजा, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ट्राई-सीरीज़ 2025 का फ़ॉर्मेट काफी सरल है। हर टीम एक-दूसरे से दो-दो बार भिड़ेगी और अंक तालिका में शीर्ष दो पर रहने वाली टीमें फ़ाइनल में प्रवेश करेंगी. शुरुआती दो मुकाबले रावलपिंडी में होंगे, जबकि बाकी मैच और फ़ाइनल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे. यह वही स्टेडियम है जिसे इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पुनर्निर्मित और नवीनीकृत किया गया था.

पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान बनाम श्रीलंका टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला वेन्यू
17 नवंबर पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान रावलपिंडी
19 नवंबर अफ़ग़ानिस्तान बनाम श्रीलंका रावलपिंडी
22 नवंबर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका लाहौर
23 नवंबर पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान लाहौर
25 नवंबर अफ़ग़ानिस्तान बनाम श्रीलंका लाहौर
27 नवंबर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका लाहौर
29 नवंबर फ़ाइनल लाहौर

इस तरह पाकिस्तान बनाम अफ़ग़ानिस्तान मुकाबले से 17 नवंबर को इस सीरीज़ की शुरुआत होगी और 29 नवंबर को गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में फ़ाइनल खेला जाएगा. यह ट्राई-सीरीज़ टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से तीनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होगी, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है.