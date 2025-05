SL-W vs SA-W Women’s Tri-Nation Series 2025 6th ODI Live Toss & Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Women's Cricket Team vs South Africa National Women's Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम महिलाओं की त्रिकोणीय श्रृंखला 2025 (Women's Tri-Nation Series 2025) का छठा वनडे मुकाबला 9 मई( शुक्रवार) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अटापट्टू ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. यह भी पढ़ें: श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका Women's Tri-Nation Series 2025 के छठें मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने जीता टॉस

Toss 🪙:

The Sri Lankan Women's team has won the toss and has elected to BOWL first 🤾‍♀️.

An exciting day ahead for Seshnie Naidu as she makes her ODI debut 🔥🏏.

Here’s a look at our playing XI. #AlwaysRising #WozaNawe #BePartOfIt pic.twitter.com/VBuuWjLEiX

