Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Scorecard: सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के सामने रखा 169 रनों का टारगेट, दासुन शनाका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Scorecard: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका ने ग्रुप बी में 3 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर रही तो बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराकर क्वालीफाई किया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Australia Women, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 43 रनों से दी करारी शिकस्त, 2-1 से किया सीरीज अपने नाम; यहां देखें IND W बनाम AUS W मैच का स्कोरकार्ड

सुपर 4 में टीमें टॉप 2 में रहकर फाइनल के लिए टिकट कटाना चाहेगी. इसी वजह से बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ये मैच अहम रहने वाला है. लीग स्टेड में भिड़ने के बाद एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं.

अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. श्रीलंका की टीम अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रही है. बांग्लादेश ने पिछले मैच में अफगानिस्तान को हराकर इस मैच में अपनी जगह बनाई है. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मैच में अपनी पिछली हार का बदला लेने उतरेगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

Sri Lanka post a competitive 168-7 in their innings against Bangladesh 💥🏏 Bangladesh require 169 runs to win 🎯🏏 #SLvBAN | #AsiaCup2025 | #Sportify pic.twitter.com/9pKZx1tRED — Sportify (@Sportify777) September 20, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 44 रन बोर्ड जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 168 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान दासुन शनाका ने 37 गेंदों पर तीन चौके और छह छक्के लगाए. दासुन शनाका के अलावा कुसल मेंडिस ने 34 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को तस्कीन अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. मुस्तफिजुर रहमान के अलावा महेदी हसन ने दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 169 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के सुपर 4 का आगाज जीतकर करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 168/7, 20 ओवर (पथुम निसांका 22 रन, कुसल मेंडिस 34 रन, कामिल मिशारा 5 रन, कुसल परेरा 16 रन, चैरिथ असलांका 21 रन, दासुन शनाका नाबाद 64 रन, कामिंडु मेंडिस 1 रन, वानिंदु हसरंगा 2 रन और डुनिथ वेलालेज नाबाद 0 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 1 विकेट, महेदी हसन 2 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.