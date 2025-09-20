Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours 1st Match Winner Prediction: बांग्लादेश को हराकर सुपर फोर में जीत के साथ आगाज करना श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours 1st Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका ने ग्रुप बी में 3 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर रही तो बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराकर क्वालीफाई किया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Dubai Pitch Report: दुबई में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बांग्लादेश के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

सुपर 4 में टीमें टॉप 2 में रहकर फाइनल के लिए टिकट कटाना चाहेगी. इसी वजह से बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ये मैच अहम रहने वाला है. लीग स्टेड में भिड़ने के बाद एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं.

अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. श्रीलंका की टीम अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रही है. बांग्लादेश ने पिछले मैच में अफगानिस्तान को हराकर इस मैच में अपनी जगह बनाई है. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मैच में अपनी पिछली हार का बदला लेने उतरेगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (SL vs BAN Head to Head Records)

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अब तक का आमना-सामना काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने आठ बार बाज़ी मारी है. दोनों के बीच अब तक कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (SL vs BAN Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर श्रीलंका की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. श्रीलंका के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट के सुपर 4 का पहला मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

श्रीलंका की जीत की संभावना: 58%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs BAN Likely Playing XI)

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वैलालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन, लिटन दास (कप्तान), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.