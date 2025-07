Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I Match 2025 1st Inning Scorecard: कोलंबो टी20 मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया 133 रनों का टारगेट, महेदी हसन ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20 Match 2025 1st InningScorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को 83 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Beat South Africa, 2nd Match 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 21 रनों से हराया, मैट हेनरी और मैट हेनरी ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 177 रन बनाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 178 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 15.2 ओवर में महज 94 रन पर सिमट गई.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

132/7 at the end of our 20 overs. It's a challenging target, but our bowlers are ready to fight tooth and nail to defend every run!

Let's back them, Sri Lanka! 💪 #SLvBAN pic.twitter.com/tk2iQ2fF7M

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 16, 2025