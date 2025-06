Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test Match 2025 Key Players To Watch Out: टीम श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, कोलंबो में इन दिग्गज खिलाडियों पर होगी सबकी नज़र

Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test Match 2025 Key Players To Watch Out: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का दूसरा टेस्ट मैच कल यानी 25 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. पहला टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच ड्रा पर समाप्त हुआ था. बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अच्छी शुरुआत की है. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी एक बार फिर नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में होगी, जबकि श्रीलंका की कमान अनुभवी ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) को सौंपी गई है.

पहला मैच ड्रा होने के बाद अब दोनों टीमें दूसरा टेस्ट को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल में अहम अंक हासिल करना चाहेंगी. दूसरे टेस्ट मैच से पहले मेजबान श्रीलंका की टीम को तगड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज मिलन रथनायके दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. मिलन रथनायके को साइड स्ट्रेन की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा है. मिलन रथनायके की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज विश्वा फर्नांडो को शामिल किया गया है.

पहले टेस्ट मैच का हाल:

पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 153.4 ओवरों में 495 रन बनाकर सिमट गई. जवाब में पहली पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 131.2 ओवरों में 485 रन बनाकर सिमट गई. पहली पारी में बांग्लादेश की टीम ने 10 रन की बढ़त हासिल कर ली थीं. दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम ने 87 ओवरों में छह विकेट खोकर 285 रनों पर पारी घोषित कर दी. पांचवें दिन 296 रनों की पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम दिन का खेल खत्म होने तक 32 ओवर में चार विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे. पांचवें दिन का खेल समाप्त होते ही मैच ड्रा हो गया.

इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया था जिसमें नजमुल हुसैन शांतो नए डब्ल्यूटीसी के नए सीजन में टीम की कप्तानी जारी रखेंगे. दूसरी तरफ, घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हार के बाद, श्रीलंका ने अपनी 18 सदस्यीय टीम में बड़े बदलाव किए हैं. इसके अलावा तेज गेंदबाज लाहिरु कुमारा को भी टीम में जगह मिली है.

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL vs BAN Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, छह मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

इन खिलाडियों पर होगी सबकी नज़र:

नजमुल हुसैन शान्तो: नजमुल हुसैन शान्तो ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाकर श्रीलंका को कड़ी टक्कर दी, पहले टेस्ट मैच में नजमुल हुसैन शान्तो ने कुल 273 रन बनाकर दोनों पारियों में शतक जड़े.

मुशफिकर रहीम: मुशफिकर रहीम ने पहली पारी में 163 रन की धम्केदार पारी खेली. मुशफिकर रहीम ने दूसरी पारी में 49 रन बनाए.

नईम हसन: नईम हसन ने पहली पारी में श्रीलंका के कुल 5 विकेट झटकाए. नईम हसन ने अपने टेस्ट करियर में आज तक 45 से ज्यादा विकेट लिए है.

पथुम निस्संका: पथुम निस्संका ने पहली पारी में 187 शानदार स्कोर बनाकर बांग्लादेश को कड़ी टक्कर दी, पथुम निस्संका दुसरे पारी में 24 रन बनाकर सिमट गए.

रथनायके: रथनायके ने पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी 3 विकेट ऐसे कुल मिलाकर 6 विकेट झटके.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर देख सकते है.