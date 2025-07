Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: दांबुला टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 13 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम बांग्लादेश को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, चमिका करुणारत्ने, जेफरी वांडरसे, महीश थीक्षाना, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा.

बांग्लादेश: परवेज़ हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), जेकर अली, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 154 रन बनाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 155 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 19 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.