SL vs AUS 1st Test 2025 Preview: कल से पहले टेस्ट में श्रीलंका से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, मिनी बैटल, संभावित प्लेइंग इलेवन, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (Photo: @OfficialSLC/@CricketAus)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 29 जनवरी(बुधवार) से गॉल(Galle) के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम(Galle International Stadium) में खेला जाएगा. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र की यह आखिरी सीरीज है, जहां ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने-सामने होंगी. ऑस्ट्रेलिया पहले ही WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. जीत की लय बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि श्रीलंका के लिए यह सीरीज प्रतिष्ठा बचाने का मौका है. खराब प्रदर्शन के बावजूद श्रीलंका इस चक्र का समापन सकारात्मक तरीके से करना चाहेगी. दोनों टीमें पहले टेस्ट में दमखम दिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी. यह भी पढ़ें: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और वनडे सीरीज का इस दिन से होगा आगाज, यहां देखें मैच की टाइमिंग और वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बनामश्रीलंका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(AUS vs SL Head To Head Records): ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच वनडे में अब तक 104 मुकाबले खेले गए हैं. इन मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 64 बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका 36 मैचों में विजयी रहा है. 4 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं। दोनों टीमों के बीच यह प्रतिस्पर्धा हमेशा रोमांचक रही है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट में मुख्य खिलाड़ी(AUS vs SL Key Players To Watch Out): धनंजय डी सिल्वा, कामिंडू मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ और स्कॉट बोलैंड ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SL Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और श्रीलंका के गेंदबाज प्रभात जयसूर्या के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं मिशेल स्टार्क और कामिंडू मेंडिस के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 29 जनवरी(बुधवार) से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10: 00 AM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज़ का सीधा प्रसारण भारत में टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, फैंस श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया रोमांचक मुकाबले का आनंद FanCode ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ले सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मैच की सभी अपडेट्स और कवरेज उपलब्ध होंगी, जिससे दर्शक कहीं भी और कभी भी मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, ब्यू वेबस्टर, कूपर कोनोली, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, मैथ्यू कुहनेमैन, स्कॉट बोलैंड

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, दिनेश चंडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), लाहिरू कुमारा, प्रभात जयसूर्या, निशान पेइरिस, असिथा फर्नांडो