Sri Lanka Beat Bangladesh, 2nd Test Match 2025 Day 4 Scorecard: दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने बांग्लादेश को एक पारी और 78 रनों से हराया, सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा; यहां देखें SL बनाम BAN मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 4 Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का दूसरा टेस्ट मैच 25 जून से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में खेला गया. इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को एक पारी और 78 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली हैं. बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अच्छी शुरुआत की थीं. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी एक बार फिर नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में होगी, जबकि श्रीलंका की कमान अनुभवी ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) को सौंपी गई है. यह भी पढ़ें: South Africa vs Zimbabwe, 1st Test Match 2025 Key Players To Watch Out: जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश की पहली पारी

इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनकी पहली पारी 247 रनों पर सिमट गई. कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम को शुरुआत में झटका लगा. अनामुल हक खाता भी नहीं खोल सके. शादमान इस्लाम (46) ने जरूर अच्छी शुरुआत की, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. मुशफिकुर रहीम (35), लिटन दास (34), मेहदी हसन मिराज (31) और नईम हसन (25) ने भी योगदान दिया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज पचास का आंकड़ा नहीं छू सका. आखिर में तैजुल इस्लाम ने 33 रनों की अहम पारी खेली और टीम को 247 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुषा ने 3 विकेट, जबकि असीथा फर्नांडो ने भी 3 विकेट झटके. विश्वा फर्नांडो को 2, थरिंदु रतनायके और कप्तान धनंजय डी सिल्वा को 1-1 सफलता मिली.

श्रीलंका की पहली पारी

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 116.5 ओवरों में 458 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 158 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान पथुम निसांका ने 254 गेंदों पर 19 चौके लगाए. पथुम निसांका के अलावा दिनेश चांडीमल ने 93 रन बनाए. वहीं, कुसल मेंडिस ने 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली. दूसरी तरफ, बांग्लादेश की ओर से तैजुल इस्लाम ने पहली पारी में सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. तैजुल इस्लाम के अलावा नईम हसन ने तीन विकेट लिए.

बांग्लादेश की दूसरी पारी

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने दूसरी पारी में 38.4 ओवरों में छह विकेट खोकर 115 रन बना लिए थे. चौथे दिन बांग्लादेश की टीम क्रीज पर टिक नहीं पाई और पूरी टीम 44.2 ओवर में महज 133 रन बनाकर सिमट गई. बांग्लादेश की तरफ से मुश्फिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 26 रनों की पारी खेली. मुश्फिकुर रहीम के अलावा अनामुल हक और कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने 19-19 रन बटोरे. श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. प्रभात जयसूर्या के अलावा थारिन्दु रत्नायके और कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दो-दो विकेट लिए.