SRH vs PBKS, TATA IPL 2025 27th Match Toss Update And Live Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 27th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 27वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, पीबीकेएस की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

PBKS skipper Shreyas Iyer has won the toss and elected to bat against SRH! ❤️👊 #SRHvPBKS #IPL2025 #PatCummins #ShreyasIyer #Sportskeeda pic.twitter.com/JJYk1pS4sK

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी, ईशान मलिंगा.

Shreyas Iyer has won the toss & #PBKS will bat first in Hyderabad. Here's a look at the Playing XIs 📝

SRH 👉 Eshan Malinga replaces Kamindu Mendis!

PBKS 👉 Remain Unchanged

Watch the LIVE action ➡ https://t.co/HQTYFKNoGR#IPLonJioStar 👉 #SRHvPBKS | LIVE NOW on Star Sports… pic.twitter.com/pay4yuK8wB

