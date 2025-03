SRH vs LSG, IPL 2025 7th T20 Match Live Toss And Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, IPL 2025 7th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का सातवां मुकाबला आज यानी 27 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टूर्नामेंट के सातवें मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs LSG, IPL 2025 7th Match Stats And Preview: सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर लखनऊ सुपर जायंट्स पहली जीत के तलाश में उतरेगी, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨 All set for an electrifying IPL 2025 clash in Hyderabad! 🏟️⚡ LSG skipper Rishabh Pant won the toss and elected to bowl against SRH! 💙👊#SRHvLSG #IPL2025 #RishabhPant #Cricket #Sportskeeda pic.twitter.com/lo5wKnAf42 — Sportskeeda (@Sportskeeda) March 27, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर:

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी.

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), डेविड मिलर, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, अवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव.

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम और लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: