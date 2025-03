South Africa vs New Zealand, 2nd Semi-Final Match Scorecard: दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 362 रनों का टारगेट, रचिन रवींद्र और केन विलियमसन ने खेली ताबड़तोड़ शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Semi-Final Match Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी पांच मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. SA vs NZ 2nd Semi-Final, Kane Williamson Century: रचिन रवींद्र के बाद केन विलियमसन ने जड़ा बेहतरीन अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका की टीम को तीसरे विकेट की तलाश

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

New Zealand posted 362 on the board 👊💥

Which team do you think will go through to the Finals from this Stage ?

