South Africa Beat England, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला गया. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो का मैच था. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली हैं. इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थीं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर थीं. South Africa vs England, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 179 रनों पर समेटा, मार्को जानसन और वियान मूल्डर ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें SA बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड:

South Africa Beat England by Seven Wickets in ICC Champions Trophy 2025; Marco Jansen, Wiaan Mulder Lead Stellar Bowling Effort As Proteas Top Group B#SAvENG | #ChampionsTrophy | #SAvsENG | #ICCChampionsTrophy https://t.co/7z3UqZoWCj

— LatestLY (@latestly) March 1, 2025