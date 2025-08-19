SA vs AUS 1st ODI 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 98 रनों से हरा सीरीज में 1 -0 से बनाई बढ़त, केशव महाराज ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला गया. जिदमें दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से मात दी. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 296 रन बनाए, जिसमें उनके बल्लेबाज़ों ने बेहतरीन संयम और आक्रामकता दिखाई. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम कभी भी लक्ष्य की ओर कदम मजबूत नहीं कर सकी और पूरी टीम 40.5 ओवर में मात्र 198 रन पर ढेर हो गई. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 98 रनों से जीतकर तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 297 रनों का लक्ष्य, टेम्बा बावुमा और ए़डेन मार्कराम ने खेली अर्धशतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 296 रन बनाए. टीम के लिए एडेन मार्करम ने 82 रन (81 गेंदों में) और कप्तान टेम्बा बावुमा ने 65 रन (74 गेंदों में) की बेहतरीन पारियां खेलीं. इसके अलावा मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने भी 57 रन (56 गेंदों में) बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 9 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि बैन ड्वार्शुइस ने 2 और एडम ज़ाम्पा ने 1 विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही संघर्ष करती नज़र आई और पूरी टीम 40.5 ओवर में सिर्फ 198 रन पर ढेर हो गई. कप्तान मिचेल मार्श ने 88 रन (96 गेंदों में) की शानदार पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिल पाया. ट्रैविस हेड ने 27 और बैन ड्वार्शुइस ने 33 रनों का योगदान दिया, लेकिन बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रहे.

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें केशव महाराज सबसे चमकदार सितारे साबित हुए. उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 33 रन देकर 5 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. उनके अलावा लुंगी एन्गीडी और नांदरे बर्गर ने 2-2 विकेट चटकाए.