South Africa Squad for ICC Women’s World Cup 2025: साउथ अफ्रीका ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए घोषित किया 15 सदस्यीय स्क्वाड, लॉरा वोलवार्ड्ट की नेतृत्व में ख़िताब के लिए लगाएगी दांव

Karabo Meso. (Photo credits: X/@XoliswaZondo)

Cricket South Africa (CSA) Squad For ICC Women's Cricket World Cup 2025: क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने आगामी ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह प्रतिष्ठित ODI टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच आयोजित होगा. दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(South Africa Women’s National Cricket Team) की कप्तानी अनुभवी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ड्ट करेंगी. टीम में अनुभव और युवा प्रतिभा का सुंदर मिश्रण है. पूर्व कप्तान सुने लूस, मारीजाने कैप, क्लो ट्रायोन और ताज़मिन ब्रिट्स को उनकी अनुभवात्मक भूमिकाओं के लिए टीम में शामिल किया गया है. वहीं, मात्र 17 वर्ष की कराबो मेशो को पहली बार विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है, जो इस टूर्नामेंट में डेब्यू करेंगी. महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, यहां देखें सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

टीम के अन्य सदस्य हैं आयाबोंगा खाका, नादीन डे क्लेरिक, सीनालो जाफ्टा, नोंकुलुलेको मलबा, एनरी डरकसेन, एनीक बॉश, दसुम शाणाका, तूमि सेखुखुने और नोंदुमिसो शंगासे। मियाने स्मिट को रिजर्व के तौर पर रखा गया है. प्रोटियाज 3 अक्टूबर को गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे. इसके बाद वे इंदौर, विश्वनाथपुरम और कोलंबो में न्यूज़ीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले करेंगे. लीग स्टेज का अंतिम मैच 25 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रोटियाज भारतीय घरेलू मैदान पर बड़े प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे.

South Africa Squad for ICC Women’s World Cup 2025

Cricket South Africa (CSA) is delighted to name the Proteas Women squad that will represent our proud nation at the upcoming ICC Women’s Cricket World Cup 2025, taking place from 30 September - 02 November in India. The Proteas Women will get their tournament underway with a… pic.twitter.com/NfbZDhxDK3 — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) September 3, 2025

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिज़ैन कप्प, ताज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे।

रिजर्व: मियां स्मिट