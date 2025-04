MAS vs SIN, Quadrangular T20I Series 2025 Live Streaming: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 में मलेशिया से भिड़ेगी सिंगापुर, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

Singapore(Credit: X/@MalaysiaCricket)

Where To Watch Malaysia National Cricket Team vs Singapore National Cricket Team Live Telecast: मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम चतुष्कोणीय टी20 सीरीज़ 8वां टी20 मुकाबला 28 अप्रैल(सोमवार) को कुआलालंपुर के बायूएमस ओवल में खेला जाएगा. पिछले मुकाबले में सिंगापुर ने थाईलैंड को 10 रन से हराकर मलेशिया क्वाड्रैंगलर टी20आई सीरीज 2025 में शानदार जीत दर्ज की. बारिश के कारण मैच को 16 ओवरों तक सीमित किया गया था.सिंगापुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए, जबकि थाईलैंड की टीम 16 ओवरों में 115/7 का स्कोर ही बना सकी. मनप्रीत सिंह का अहम योगदान रहा. उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने में मदद की. इस जीत के साथ सिंगापुर ने सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत की. सऊदी अरब ने थाईलैंड को दिया 170 रनों का टारगेट, वजी उल हसन, अब्दुल मनान अली ने खेली तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मलेशिया ने सऊदी अरब को 5 विकेट से हराकर मलेशिया क्वाड्रैंगलर टी20आई सीरीज 2025 में शानदार जीत दर्ज की. सऊदी अरब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182/7 का स्कोर बनाया, लेकिन मलेशिया ने जवाब में 19.5 ओवर में 183/5 का लक्ष्य हासिल कर लिया. मलेशिया की जीत में विराटदीप सिंह का अहम योगदान रहा. उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई. इस जीत के साथ मलेशिया ने सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत की और सऊदी अरब को चुनौतीपूर्ण मुकाबले में पराजित किया.

सिंगापुर बनाम मलेशिया क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 का 8वां टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम चतुष्कोणीय टी20 सीरीज़ 8वां टी20 मुकाबला 28 अप्रैल(सोमवार) को कुआलालंपुर के बायूएमस ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा. दोनों टीमें इस बहु-देशीय सीरीज़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

सिंगापुर बनाम मलेशिया क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 का 8वां टी20 मुकाबले का टेलीकास्ट टीवी पर कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए यह मैच टीवी पर देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई सीरीज़ 2025 के लिए भारत में कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. इस वजह से लाइव टेलीविज़न प्रसारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. क्रिकेट प्रेमियों को टीवी पर मैच देखने की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा.

सिंगापुर बनाम मलेशिया क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 का 8वां टी20 मुकाबले का स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?

हालांकि, डिजिटल माध्यम से फैंस इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं. भारत में मलेशिया बनाम सिंगापुर टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. दर्शक INR 69 का सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई सीरीज़ 2025 का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.