Grow Some B**! टेस्ट मैच में छिड़ी जंग, शुभमन गिल और क्रॉली के बीच तीखी नोकझोंक, वीडियो वायरल

Shubman Gill vs Zak Crawley: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन काफी नाटकीय रहा. मैदान पर भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ ज़ैक क्रॉली और बेन डकेट के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

दिन का खेल खत्म होने में बस पांच मिनट बचे थे, तब इंग्लैंड के बल्लेबाज़ मैदान पर आए. ऐसा लगा कि क्रॉली और डकेट जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे थे, ताकि एक से ज़्यादा ओवर न डाले जा सकें. इस बात पर भारतीय टीम भड़क गई. शुभमन गिल ने खुद अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और बल्लेबाज़ों की तरफ हाथ से इशारा भी किया.

भारत को पहली पारी में 387 रनों पर ऑल आउट करने के बाद, इंग्लैंड शायद एक से ज़्यादा ओवर खेलने के मूड में नहीं था. जसप्रीत बुमराह गेंदबाज़ी कर रहे थे, और क्रॉली बार-बार पिच से आगे आकर ओवर में देरी कर रहे थे.

शुभमन गिल अपनी हताशा दिखा रहे थे, वे क्रॉली के पास गए और अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए हाथ का इशारा किया. गिल ने क्रॉली से कहा, "Grow some f****** b****", क्योंकि ओवर में सिर्फ दो गेंदें होने के बावजूद खेल शुरू होने में बहुत समय लग रहा था.

Shubman Gill & Co. didn’t come to be played around, 𝙠𝙮𝙪𝙣𝙠𝙞 𝙔𝙚 𝙨𝙚𝙚𝙠𝙝𝙣𝙚 𝙣𝙖𝙝𝙞, 𝙨𝙞𝙠𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙖𝙖𝙮𝙚 𝙝𝙖𝙞𝙣! #ENGvIND 👉 3rd TEST, DAY 4 | SUN 13th JULY, 2:30 PM | Streaming on JioHotstar pic.twitter.com/ix13r7vtja

कुछ गेंदों बाद भी ड्रामा जारी रहा, जब क्रॉली एक बार फिर डकेट से बात करने के लिए पिच पर गए. इस बार, जसप्रीत बुमराह और उनके साथियों ने ताने मारते हुए तालियां बजाईं.

Always annoying when you can't get another over in before close 🙄 pic.twitter.com/3Goknoe2n5

— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2025