Shafali Verma Milestone: लगातार तीसरे टी20 में शैफाली वर्मा का अर्धशतक, श्रीलंका के खिलाफ चौथे मैच में खास क्लब में दर्ज हुआ नाम

शेफाली वर्मा( Photo Credit: X/@BCCIWomen)

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लगातार तीसरे मैच में अर्धशतक लगाया है. शेफाली ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मेहमान टीम के खिलाफ 79 रन की पारी खेली. इसी के साथ शेफाली टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वालीं भारतीय महिलाओं में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के सामने रखा 222 रनों का पहाड़, स्मृति मंधाना- शेफाली वर्मा की तूफानी शुरुआत, तो ऋचा घोष ने दी धुआंधार फिनिश

शेफाली वर्मा श्रीलंका के विरुद्ध टी20 सीरीज के पहले मैच में 9 रन ही बना सकी थीं. इसके बाद उन्होंने दूसरे मुकाबले में नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि अगले मैच में 79* रन बनाए.

इस लिस्ट में मिताली राज और स्मृति मंधाना संयुक्त रूप से शीर्ष पायदान पर हैं. मिताली ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 4 मुकाबले में 50 से ज्यादा रन की पारियां खेलीं. वहीं, स्मृति मंधाना ने साल 2024 से 2025 के बीच लगातार 4 पारियों में 50 रन के आंकड़े को छुआ था. रविवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए. टीम को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 15.2 ओवरों में 162 रन जुटाए.

शेफाली 46 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 79 रन बनाकर आउट हुईं. वहीं, स्मृति मंधाना ने 48 गेंदों में 80 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 11 चौके शामिल थे. भारतीय टीम ने 168 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था. यहां से हरमनप्रीत कौर ने ऋचा घोष के साथ 23 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की.

ऋचा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कप्तान हरमनप्रीत ने 10 गेंदों में 16 रन बनाए। विपक्षी टीम के लिए मलशा शेहानी और निमाशा मदुशानी ने 1-1 विकेट निकाला. भारत ने सीरीज के पहले मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने 7 विकेट से अगला मैच जीता.भारत ने तीसरे मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 30 दिसंबर को खेला जाना है.