IND-W vs SL-W 4th T20I 2025 Scorecard: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के सामने रखा 222 रनों का पहाड़, स्मृति मंधाना- शेफाली वर्मा की तूफानी शुरुआत, तो ऋचा घोष ने दी धुआंधार फिनिश

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा( Photo Credit: X/@BCCIWomen)

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के चौथे मुकाबले में बल्लेबाज़ी का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन ठोक दिए. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाज़ों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनने का श्रीलंकाई फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ. श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय पारी की नींव स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और शैफाली वर्मा (Shafali Verma) ने रखी. दोनों सलामी बल्लेबाज़ों ने पावरप्ले से ही आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए. स्मृति मंधाना ने 48 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. वहीं शैफाली वर्मा ने 46 गेंदों पर 79 रन ठोक दिए और अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का जड़ा. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 162 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका की मैच में वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म कर दीं.

मिडिल ऑर्डर में ऋचा घोष (Richa Ghosh) ने एक बार फिर अपनी फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया. ऋचा ने महज़ 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनके साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने भी 10 गेंदों में नाबाद 16 रन बनाकर पारी को मजबूती दी. भारत ने आखिरी ओवरों में रन गति और तेज़ कर दी, जिससे स्कोर 220 के पार पहुंच गया. श्रीलंका की गेंदबाज़ी इस मैच में पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई. माल्शा शेहानी (Malsha Shehani) और निमाशा मीपेज (Nimasha Meepage) को एक-एक विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज़ भारतीय बल्लेबाज़ों पर कोई खास दबाव नहीं बना सकीं. कप्तान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) समेत सभी गेंदबाज़ महंगे साबित हुए और इकॉनमी रेट लगातार बढ़ता चला गया.