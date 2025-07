SCO vs NED ICC Men's T20 WC Europe Qualifier 2025 Live Scorecard: स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नीदरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर 2025 (ICC Men's T20 World Cup Europe Qualifier 2025) का मुकाबला 08 जुलाई (मंगलवार) को नीदरलैंड्स (Netherlands) के स्पोर्टपार्क वेस्टव्लिएट (Sportpark Westvliet) में खेला जाएगा. स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते नीदरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. इस महत्वपूर्ण मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस महत्वपूर्ण मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. श्रीलंका क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को दिया 286 रनों का लक्ष्य, कुसल मेंडिस ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जॉर्ज मुन्से, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), माइकल लीस्क, चार्ली टियर (विकेट कीपर), मैथ्यू क्रॉस, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, सफ्यान शरीफ, ओली हेयर्स, ब्रैड करी

