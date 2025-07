Qatar vs Saudi Arabia 3rd T20I 2025 Live Streaming: तीसरे टी20 में क़तर से भिड़ेगी सऊदी अरब क्रिकेट टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

कतर बनाम सऊदी अरब(Photo credits: X/@qa_cricket)

Where to Watch Qatar National Cricket Team vs Saudi Arabia National Cricket Team Live Telecast: कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सऊदी अरब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 जुलाई (सोमवार) को दोहा(Doha) के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में सऊदी अरब ने 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए कतर ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए. कतर के लिए साकलेन अरशद ने 40 रन की तेज़ पारी खेली, जबकि मोहम्मद तनवीर ने 63 रनों की शानदार पारी खेली और मोहम्मद असीम ने नाबाद 39 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. सऊदी के लिए वाजी उल हसन ने दो विकेट चटकाए, वहीं जैन उल आबिदीन और इश्तियाक अहमद को एक-एक सफलता मिली. भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच रद्द होने के बाद किसे मिले पूरे अंक? जानिए क्या दोनों टीमों के बीच बांटे गए पॉइंट्स

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सऊदी अरब की टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी फैसल खान ने खेली, जिन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 70 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन किया. अब्दुल वहीद गफ्फार ने भी 31 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि अब्दुल मन्नान अली ने अंत में 41 रनों की अहम भूमिका निभाई. हालांकि, डैनियल लुइस ने कतर की ओर से तीन विकेट लेकर सऊदी की बल्लेबाज़ी को टक्कर दी, लेकिन अंत में सऊदी के बल्लेबाज़ों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

क़तर बनाम सऊदी अरब तीसरा टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सऊदी अरब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 जुलाई (सोमवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 09:00 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस रात 08: 30 बजे होगा.

क़तर बनाम सऊदी अरब तीसरा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह निराशाजनक खबर है कि कतर और सऊदी अरब के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं होगा. इस सीरीज़ के लिए किसी भी आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर की घोषणा नहीं की गई है, जिसके चलते न तो टीवी पर और न ही किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलेगी. ऐसे में भारतीय दर्शक इस रोमांचक सीरीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे और उन्हें स्कोर अपडेट्स या हाइलाइट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा.