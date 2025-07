Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कोलंबो में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20 Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को 83 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: कोलंबो टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आज होने वाला मैच फाइनल होगा. मौजूदा सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है. श्रीलंका में अब तक इन दोनों टीमों के बीच टी20 इतिहास में सात मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें बांग्लादेश ने मेजबान टीम को उसी के घर में 4 बार शिकस्त दी है, जबकि श्रीलंका को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों में जीत मिली है. बांग्लादेश की टीम इतिहास रचने के दहलीज पर खड़ी हैं.

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 177 रन बनाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 178 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 15.2 ओवर में महज 94 रन पर सिमट गई.

टी20 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स(SL vs BAN Head to Head Records)

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का अब तक का आमना-सामना काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 16 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने 6 बार बाज़ी मारी है. दोनों के बीच अब तक कोई भी मैच बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश बनाम श्रीलंका (BAN vs SL) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में श्रीलंका की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.