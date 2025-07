Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? हरारे में जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच छठे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 6th Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ज़िम्बाब्वे टी20आई ट्राई सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का छठा मुकाबला आज यानी 24 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अपना पिछला मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand, 6th Match 2025 Live Toss And Scorecard: न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड फिलहाल 2 जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए शीर्ष रन स्कोरर टिम रॉबिन्सन हैं जिनके नाम 75 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जैकब डफी हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. न्यूजीलैंड ने अपना पिछला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 रन से जीता है.

दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे फिलहाल 3 हार के साथ अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष रन स्कोरर सिकंदर रजा हैं जिनके नाम 54 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रिचर्ड नगारावा हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हार गई है.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs NZ T20 Head To Head)

जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच अब तक सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई हैं. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर जिम्बाब्वे जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (ZIM vs NZ) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन जिम्बाब्वे की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.