Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ट्रेंट ब्रिज में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम दक्षिणी बहादुर महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Trent Rockets Women vs Southern Brave Women, 15th Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 3rd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केर्न्स में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

फिलहाल साउथर्न ब्रेव महिलाकी टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को तीनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ साउथर्न ब्रेव महिला दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.143 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम साउथर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउथर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं.आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम साउथर्न ब्रेव महिला के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला (TRT W vs SOB W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउथर्न ब्रेव महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.