Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लंदन में ओवल इनविंसिबल्स बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ओवल इनविंसिबल्स बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles vs Trent Rockets, 23rd Match The Hundred Mens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स की अगुवाई डेविड विली (David Willey) कर रहीं हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स की कमान सैम बिलिंग्स (Sam Billings) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों ने इस सीजन में अबतक धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: OVI vs TRT, 23rd Match The Hundred 2025 Kennington Oval Pitch Report And Weather Update: लंदन में ओवल इनविंसिबल्स के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या ट्रेंट रॉकेट्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला? मैच से पहले जानें केनिंगटन ओवल की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

फिलहाल ओवल इनविंसिबल्स की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 16 अंकों के साथ ओवल इनविंसिबल्स पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को भी चार मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 16 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का नेट रन रेट +0.725 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT vs OVI Head-to-Head)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ओवल इनविंसिबल्स बनाम ट्रेंट रॉकेट्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ओवल इनविंसिबल्स बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (OVI vs TRT) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ओवल इनविंसिबल्स की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.