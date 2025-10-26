Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में नेपाल बनाम यूएसए के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 86th Match Satta Bazar Favorite Team: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 20 मैच खेले हैं. जिसमें 14 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 16 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और नौ हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. यह भी पढें: New Zealand vs England, 1st ODI Match Scorecard: माउंट माउंगानुई में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 224 रनों का टारगेट, हैरी ब्रूक ने खेली ताबड़तोड़ 135 रन की पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और नौ हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 14 जीत और छह हार के साथ दूसरे स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

अमेरिका और नेपाल की टीम वनडे में अब तक कुल नौ बार भीड़ चुकी हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. नेपाल ने चार मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि अमेरिका को भी चार मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है.

नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (NEP vs USA Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NEP vs USA Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में नेपाल की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.