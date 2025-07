Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? साउथेम्प्टन वनडे मुकाबले में इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया पर सट्टा बाजार का माहौल हुआ गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. पांच मैचों की इस रोमांचक श्रृंखला में भारत ने 3-2 से जीत हासिल की, जो इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली सीरीज़ जीत है. इस जीत ने टीम इंडिया का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया है और अब वह एकदिवसीय सीरीज़ में भी उसी लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी. हाल ही में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज़ में 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की थी, जिससे टीम का मनोबल और भी ऊंचा है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs England Women, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला श्रीलंका महिला वनडे ट्राई सीरीज़ 2025 में खेला था, जहां उन्होंने फाइनल में मेज़बान टीम को 97 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. इंग्लैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में है और उनकी निगाहें भारत के खिलाफ इस सीरीज़ में जीत दर्ज कर खुद को मजबूत साबित करने पर टिकी होंगी. ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली एकदिवसीय सीरीज़ काफी रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक रहने वाली है.

वनडे में इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला का हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs ENG-W Head To Head)

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला के बीच अब तक कुल 19 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 12 मैचों में इंग्लैंड महिला टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारत महिला टीम ने 7 मुकाबलों में बाज़ी मारी है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 17 सितंबर 2007 को खेला गया था और अब तक के इस सफर में दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद दिलचस्प रही है.

इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया (ENG W vs IND W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में इंग्लैंड की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.