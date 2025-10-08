Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favorite? अबू धाबी में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहले वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match Satta Bazar Favorite Team: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. टी20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम वनडे सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान मेहंदी हसन मीराज (Mehidy Hasan Miraz) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहंदी हसन मीराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं.

दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में शारजाह के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 245 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीती थी.

हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था. बांग्लादेश ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को आठ रन से हराया था. दोनों टीमों की कोशिश इस वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. मेहंदी हसन मीराज इस सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN ODI Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक 19 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज आठ मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से अफगानिस्तान की टीम बढ़त हासिल करना चाहेगी.

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AFG vs BAN Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AFG vs BAN Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में अफगानिस्तान फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.