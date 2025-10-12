Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favorite? विशाखापत्तनम में टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला(Credit: LatestLY)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Satta Bazar Favorite Team: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है. भारत की प्रमुख चुनौती बल्लेबाजी में रही है, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन ही टीम को संकट से निकाल पाए हैं, जबकि गेंदबाजों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने हालांकि अभी तक ICC WWC 2025 में केवल एक मैच का सामना किया जिसे रद्द किया गया था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कमज़ोरी देखी गई है. केवल बेथ मूनी और एशली गार्डनर ही टीम को संकट से बाहर निकाल पाई हैं. उनकी गेंदबाजी टीम की सबसे मजबूत कड़ी है, और स्थानीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर छोटी लक्ष्य राशि भी आसानी से बचाई जा सकती है. IND-W और AUS-W के बीच मैच हमेशा मानसिक दबाव की परीक्षा रहा है, जिसमें दबाव सहन करने वाले खिलाड़ी मैच का रुख बदलते हैं.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND W vs AUS W Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND W vs AUS W Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन भारत की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.