VIDEO: IPL के तर्ज पर शुरू होगा सनातनी क्रिकेट लीग (SCL), देशभर की 8 टीमें लेंगी हिस्सा; संत Devki Nandan Thakur ने किया ऐलान

Sanatan Cricket League 2025 (Photo- @DN_Thakur_Ji/X)

Sanatan Cricket League 2025: मथुरा (उत्तर प्रदेश) के मशहूर संत देवकी नंदन ठाकुर (Devki Nandan Thakur) ने 'सनातन क्रिकेट लीग (SCL)' के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि यह अनूठा टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से शुरू होगा. इसका उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से सनातन संस्कृति, भारतीय मूल्यों और धर्म का प्रसार करना है. संत देवकी नंदन ने कहा कि आज का युवा क्रिकेट से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खेल के माध्यम से संस्कृति और संस्कार का संदेश फैलाना सबसे प्रभावी तरीका होगा.

इस लीग में देश भर से आठ टीमें भाग लेंगी और मैच टी-20 प्रारूप में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट (SCL Tournaments) का उद्घाटन समारोह दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम (Karnail Singh Stadium) में होगा.

सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन

करनैल सिंह स्टेडियम में होगा उद्घाटन

Mathura, Uttar Pradesh: Spiritual leader Devkinandan Thakur says, "...We have planned to organize a cricket league called ‘Sanatan Cricket League’ at Karnail Singh Stadium in Paharganj. Four teams will play from 9 AM to 5 PM, and the money raised will be used to help… pic.twitter.com/oHH4kKrvls — IANS (@ians_india) October 12, 2025

गायत्री मंत्र-वेदों के पाठ के साथ होगा क्रिकेट

संत देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि खिलाड़ी गायत्री मंत्र (Gayatri Mantra) और वेदों के पाठ (Recitation of Vedas) के साथ एक विशेष पूजा से शुरुआत करेंगे. लीग से होने वाली आय का उपयोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया जाएगा.

यूट्यूब चैनलों पर किया जाएगा सीधा प्रसारण

सनातन न्यास फाउंडेशन (Sanatan Nyas Foundation) द्वारा आयोजित इस लीग में कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे. सभी मैचों का Social media और YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.

आयोजन समिति का कहना है कि यह केवल एक क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो खेलों के माध्यम से एकता, अनुशासन और भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाएगा.