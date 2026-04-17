RSAW vs INDW, 1st T20I Match Live Streaming In India: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Live Streaming And Telecast Details: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से सीरीज हार चुकी है और अब वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराकर शानदार लय हासिल की है और जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका और भारत महिला टीम के बीच यह सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. भारत की टीम में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती देंगी. गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं. किंग्समीड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में नई गेंद से शुरुआत काफी अहम रहने वाली है.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका कड़ी टक्कर दे सकती है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SA W vs IND W 1st T20I Date And Venue)

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला पहला टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SA W vs IND W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा सकता है.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला पहला टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SA W vs IND W 1st T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, एनेके डर्कसेन, सुने लुस, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, कायला रेनेक, आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्रीय चारणी, रेणुका ठाकुर.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.