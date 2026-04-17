RSAW vs INDW, 1st T20I Match Live Score Update: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जा रहा है पहला टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Live Score Update: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पिछले सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से हार के बाद वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराया था और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Toss Winner Prediction: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

दक्षिण अफ्रीका और भारत महिला टीम के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगी. भारत की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती है. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट बल्लेबाजी में टीम की रीढ़ हैं. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारत के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं. घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेगी.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मैचों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका कड़ी टक्कर दे सकती है.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.