RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Scorecard: जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रखा 229 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी ने खेली धमाकेदार पारी. यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 37वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 7 मुकाबलों में 5 जीत हासिल की है, जबकि 2 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में नितीश रेड्डी और हर्ष दुबे टीम को मजबूती देते हैं.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज शानदार रहा और ओपनर्स ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 228 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 103 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने महज 37 गेंदों पर पांच चौके और 12 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा ने भी अहम योगदान दिया.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ईशान मलिंगा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. ईशान मलिंगा के अलावा प्रफुल्ल हिंगे, पैट कमिंस, साकिब हुसैन और नितीश कुमार रेड्डी ने भी एक-एक विकेट चटकाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 229 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

राजस्थान रॉयल्स की टीम की बल्लेबाजी: 228/6, 20 ओवर (यशस्वी जयसवाल 10 रन, वैभव सूर्यवंशी 103 रन, ध्रुव जुरेल 51 रन, रियान पराग 7 रन, शिम्रोन हेटमायर 11 रन, डोनोवन फरेरा 33 रन, रवींद्र जड़ेजा नाबाद 4 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 2 रन).

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी: (प्रफुल्ल हिंगे1 विकेट, ईशान मलिंगा 2 विकेट, पैट कमिंस 1 विकेट, साकिब हुसैन 1 विकेट और नितीश कुमार रेड्डी 1 विकेट).

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.