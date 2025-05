RR vs PBKS, T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Punjab King Cricket Team, IPL 2025 59th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 59वां मुकाबला कल यानी 18 मई को राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं.

दोनों टीमों के बीच यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने 11 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब की टीम ने सात मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. वहीं, महज तीन में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. दूसरी तरफ, संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 12 मैच खेली हैं. इस बीच राजस्थान की टीम को महज तीन मैच में ही जीत मिली हैं. जबकि, नौ मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने गवाएं हैं. चलिए दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PBKS vs RR Head To Head)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पड़ला भारी रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज 12 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम के बीच यह दूसरी भिड़ंत होगी. पहली भिड़ंत में राजस्थान रॉयल्स ने 50 रन से जीत दर्ज की थी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें दो मैचों में आमने -सामने थी. इस दौरान दोनों टीमों के एक-एक मैच अपने नाम किया था. पंजाब किंग्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अब तक पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 38.83 की औसत और 144.44 की स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. यशस्वी जायसवाल के अलावा संजू सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 23 पारियों में 2 अर्धशतक की बदौलत 738 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स के स्टार तेज गेंदबाज संदीप शर्मा पंजाब किंग्स के खिलाफ 25.56 की औसत के साथ 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 12 पारियों में 33.27 की औसत और 133.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 366 रन बनाए हैं. इस दौरान श्रेयस अय्यर ने तीन अर्धशतक भी जड़ें है. श्रेयस अय्यर के अलावा घातक आलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 15 पारियों में 30.58 की औसत के साथ 367 रन बनाए हैं. गेंदबाजी अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 13 मैचों में 13.61 की औसत के साथ 18 विकेट अपने नाम किए हैं.

सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में 61 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 38 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 23 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को हार मिली है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 रन रहा है. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने इस मैदान पर अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को महज एक मैच में जीत और पांच में हार मिली है. पंजाब किंग्स का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 184 रन है. ऐसे में पंजाब किंग्स दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

