RR vs LSG, TATA IPL 2025 36th Match Winner Prediction: राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, TATA IPL 2025 36th Match Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए दो और कांटे की टक्कर की तैयार है. दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने सात मैचों में चार जीते हैं और तीन हारे हैं. आठ अंकों के साथ लखनऊ अंक तालिका में छठे स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स की स्थिति अच्छी नहीं है. राजस्थान रॉयल्स ने भी सात मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ दो ही मैच जीते हैं जबकि पांच मैचों में उसे हार मिली है. राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में 8वें नंबर पर है. अगर आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीतती है तो वह टॉप 4 में आ जाएगी. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants IPL Stats: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं RR और LSG का प्रदर्शन, यहां देखें राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के आकंड़ें

आईपीएल इतिहास में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 58 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को 37 मैच में जीत और 21 मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 रन रहा है. दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैदान पर अबतक केवल दो मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स को एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ सुपर जायंट्स का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 173 रन का रहा है.

आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चार मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने सात मैचों में से दो में जीत हासिल की है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के आकंड़ें (RR vs LSG Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पड़ला भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे. पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से जीत मिली थी, वहीं दूसरा 20 रन से जीता था.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (RR vs LSG Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर लखनऊ सुपर जायंट्स की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. लखनऊ सुपर जायंट्स के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 36वां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 53%

राजस्थान रॉयल्स की जीत की संभावना: 47%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (कप्तान), नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षाना, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे.

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, आवेश खान, रवि बिश्नोई और दिग्वेश सिंह राठी.

नोट: राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.