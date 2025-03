RR vs KKR, IPL 2025 6th Match Live Toss And Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, IPL 2025 6th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का छठवां मुकाबला आज यानी 26 मार्च राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों टीमों ने अपने पहले मैच हारे थे. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. RR vs KKR, IPL 2025 6th T20 Match Pitch Report And Weather Update: गुवाहाटी में केकेआर के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या राजस्थान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

KKR wins the toss and opts to bowl first against Rajasthan Royals in Guwahati Moeen Ali replaces Sunil Narine for KKR#RRvKKR | Live Updates ⬇️https://t.co/8ZxUPyfB23 — Sportstar (@sportstarweb) March 26, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

RR (Starting XI): Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson, Nitish Rana, Riyan Parag (c), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer 🇬🇾, Wanindu Hasaranga 🇱🇰, Jofra Archer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Maheesh Theekshana 🇱🇰, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma#IPL2025 #RRvKKR #RR — Circle of Cricket (@circleofcricket) March 26, 2025

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.

KKR (Starting XI): Quinton de Kock (wk) 🇿🇦, Venkatesh Iyer, Ajinkya Rahane (c), Rinku Singh, Moeen Ali 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Andre Russell 🇯🇲, Ramandeep Singh, Spencer Johnson 🇦🇺, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy#IPL2025 #RRvKKR #KKR — Circle of Cricket (@circleofcricket) March 26, 2025

कोलकाता नाइट राइडर्स: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: