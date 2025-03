RR vs CSK, IPL 2025 11th Match Live Toss And Scorecard: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, IPL 2025 11th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 11वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) के कंधों पर हैं. इस बीच रोमांचक मुकाबला में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़े: RR vs CSK, IPL 2025 11th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मैच, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे.

चेन्नई सुपर किंग्स: रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), विजय शंकर, शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, एमएस धोनी (विकेटकीपर), आर अश्विन, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: