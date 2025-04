RCB vs PBKS TATA IPL 2025 Live Toss & Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता टॉस, पंजाब किंग्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru Match Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 37वां मुकाबला 20 अप्रैल(रविवार) को मोहाली के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जा रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पंजाब किंग्स सेम टीम के साथ उतर रही है,वही, RCB ने एक बदलाव के साथ उतरेगी. लियाम लिविंगस्टोन की जगह रोमारियो शेफर्ड को मौका दिया है. यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु TATA IPL 2025 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

