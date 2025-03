Rohit Sharma Toss Streak: दुर्लभ संयोग में फंसे रोहित शर्मा! 32768 में सिर्फ 1 बार बनता है ऐसा चांस, लगातार 15 मैच में टॉस हारने की संभावना सिर्फ 0.00305 प्रतिशत

दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस हारने की बदकिस्मती थमने का नाम नहीं ले रही है. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भी वही हुआ, जो पिछले 14 बार हो चुका था—रोहित ने टॉस गंवा दिया! न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

क्रिकेट में टॉस जीतना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होता है, लेकिन लगातार 15 बार टॉस हारना एक दुर्लभ संयोग है. आंकड़ों के अनुसार, किसी खिलाड़ी के लगातार 15 बार टॉस हारने की संभावना 1 में 32,768 यानी सिर्फ 0.00305% होती है. इसका मतलब है कि यह लगभग असंभव सा प्रतीत होने वाला संयोग हकीकत बन चुका है.

रोहित शर्मा की इस टॉस हारने की लकीर पर फैंस सोशल मीडिया पर मज़ेदार मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ ने इसे 'टॉस कर्स' बताया तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि रोहित को अब "सिक्का उछालने की ट्रेनिंग" लेनी चाहिए.

The probability of losing 15 consecutive tosses is 1 in 32,768 or 0.00305%. 🤯

- Terrible luck for India in toss. 💔 pic.twitter.com/WKYvIeKpGk

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 9, 2025