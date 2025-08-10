क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? तोंद निकलने पर फैंस ने किया ट्रोल, वायरल हुई फोटो

(Photo : X)

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. इस तस्वीर में रोहित का पेट निकला हुआ (तोंद) दिख रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं. यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खबरें हैं कि रोहित 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं.

यह तस्वीर तब खींची गई जब 38 साल के रोहित शर्मा लंदन में छुट्टियां बिताकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि अगर उनकी फिटनेस ऐसी रही, तो 2027 वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा करना मुश्किल होगा.

अब सिर्फ वनडे पर है फोकस

आपको बता दें कि नागपुर में जन्मे रोहित शर्मा ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट और पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था. अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खराब दौरे के बाद टेस्ट टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने संन्यास का फैसला किया. 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, रोहित का लक्ष्य अपने करियर का अंत 2027 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर करना है.

यूजर- 1

Haha....he should have retired in 2023 wc final loss — Abhishek (@HulkvsB) August 9, 2025

यूजर- 2

Looks like he gained even more now — Wrestlesporty (@pollykhalu) August 9, 2025

यूजर- 3

Maternity leave milna chahiye — Aman Kumar (@Im_aman_kr) August 9, 2025

यूजर- 4

Our PM is more fit than this guy 😭😭😭 — shreyas desai (@shreyas2610) August 9, 2025

यूजर- 6

Proving Vadapav tag day by day — Ayush (@yush_18) August 9, 2025

यूजर- 7

And Kohli fans were worried about beard colour. 🥲 — Viratian (@Viratian1278919) August 9, 2025

यूजर- 8

And Kohli fans were worried about beard colour. 🥲 — Viratian (@Viratian1278919) August 9, 2025

यूजर- 9

Yeh to pregnant hai yeh Kya khelega — 𝗦. (@Sareem48) August 9, 2025

यूजर- 10

Blud really should focus on fitness. — ꜱᴀᴍᴇᴇʀ (@overthinkyverse) August 9, 2025

यूजर- 11

Itna paet nikla hua h — The last dance (@26lastdance) August 9, 2025

यूजर- 12

Bro respect Pregnant women — Kaarthik Writes (@kaarthikwrites) August 9, 2025

यूजर- 13

Third trimester is real😭 — D. (@crickohlic) August 9, 2025

यूजर- 14

He is pregnant right now but will deliver in 2027 ODI world cup 🔥 — Shubh (@itz_subhh) August 9, 2025

यूजर- 15

how many months old is he pic.twitter.com/N1NJbdij9I — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) August 9, 2025

आगे क्या है रोहित का शेड्यूल?

रोहित शर्मा अब सीधे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में दिखेंगे, जहां भारत को तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं. अगस्त में होने वाला बांग्लादेश दौरा फिलहाल टाल दिया गया है.

इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हो रहा है, इसलिए रोहित इसका हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में उनके पास फिटनेस पर काम करने के लिए काफी समय है. यह भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर का ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों के लिए आखिरी विदेशी दौरों में से एक हो सकता है.