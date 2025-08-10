क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? तोंद निकलने पर फैंस ने किया ट्रोल, वायरल हुई फोटो
(Photo : X)

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. इस तस्वीर में रोहित का पेट निकला हुआ (तोंद) दिख रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं. यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खबरें हैं कि रोहित 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं.

यह तस्वीर तब खींची गई जब 38 साल के रोहित शर्मा लंदन में छुट्टियां बिताकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे. सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि अगर उनकी फिटनेस ऐसी रही, तो 2027 वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा करना मुश्किल होगा.

अब सिर्फ वनडे पर है फोकस

आपको बता दें कि नागपुर में जन्मे रोहित शर्मा ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट और पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था. अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खराब दौरे के बाद टेस्ट टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने संन्यास का फैसला किया. 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, रोहित का लक्ष्य अपने करियर का अंत 2027 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर करना है.

आगे क्या है रोहित का शेड्यूल?

रोहित शर्मा अब सीधे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में दिखेंगे, जहां भारत को तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं. अगस्त में होने वाला बांग्लादेश दौरा फिलहाल टाल दिया गया है.

इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हो रहा है, इसलिए रोहित इसका हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में उनके पास फिटनेस पर काम करने के लिए काफी समय है. यह भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर का ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों के लिए आखिरी विदेशी दौरों में से एक हो सकता है.