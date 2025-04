RCB vs RR, TATA IPL 2025 42nd Match Toss Update And Live Scorecard: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 42nd Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 42वां मुकाबला आज यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरू (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. अब तक आठ मुकाबलों में से पांच जीत दर्ज कर चुकी आरसीबी की टीम अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला जीतना चाहेगी. इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Bengaluru vs Rajasthan, TATA IPL 2025 42nd Match Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, यश दयाल.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, शुभम दुबे, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, फजलहक फारूकी, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 73 रन बनाए थे. मौजूदा सीजन में विराट कोहली अब तक 8 पारियों में 64.40 की उम्दा औसत और 140.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 322 रन बनाए हैं. इस बीच विराट कोहली ने 4 अर्धशतक लगाए हैं. विराट कोहली मौजूदा सीजन में फिलहाल आरसीबी की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.